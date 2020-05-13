محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة صرف الغوري بتكلفة 130 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها، وكذا التأكد من الالتزام من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروع لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع، نسب الإنجاز، المساحة الإجمالية ونسب تنفيذ أعمال التوسعات والتي ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة 130 مليون جنيه، وستخدم توسعات المحطة 9 قرى محرومة وهي (الدبايبة، عزبة الدبايبة، طنبشا، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز، ميت عافية) وسيستفيد منها 380 ألف نسمة.

كما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة بلغ 19 مليار و 226 مليون جنيه، والذي يتضمن مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والتي بلغت 56 مشروعا بطاقة إجمالية مليون و50 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 4 مليارات و499 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها والتي بلغت 37 مشروعا بطاقة 509 آلاف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 14 مليار و728 مليون جنيه والتي تخدم 128 قرية بالمحافظة، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بـ 99 قرية أخرى، 59 قرية مدرجة بخطة الهيئة، 31 قرية مدرجة بخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.