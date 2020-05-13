مدن المنوفية تستقبل 352 مواطنا من المصريين العالقين بالخارج

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الفوج الأول والثاني من العائدين من الخارج وبلغ عددهم 352 مواطنا قادمين من دولة الكويت وتسكينهم بمدينة الأمل لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحى وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح دول العالم.

واطمأن رئيس الجامعة على وصول الفوج واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وقام رئيس الجامعة بتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم وهداية ترحابية مصحف وسجادة صلاة .

كما تابع رئيس الجامعة تسكينهم بالغرف التى تم تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.

حضر اللقاء المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى .