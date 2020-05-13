أرملة متوفى بكورونا: زوجي كان يؤدي عمله بإخلاص حتى الموت وعزلنا جميعا

قالت الدكتورة ماري ناروز زوجة شهيد التمريض بكورونا في أسوان، إن زوجها المتوفى، كان يمارس عمله بإخلاص، وذلك حتى أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقبل 5 أيام ماضية، توفى وفارق الحياة، منذ أمس الثلاثاء.

وأضافت ناروز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه جرى عزلها منزليا هي وأبنائها الثلاث، ولكن لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، حتى الآن.

وتابعت، أن والد زوجها المتوفى، أصيب بالفيروس، ونظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن ومناعته الضعيفة، لم نخبره بوفاة نجله "هيموت فيها لو عرف".