توفير دعم مالي لاستكمال رصف طريق نصر الله بالعشي شمال الأقصر

أعلن المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بالأقصر، أنه تم تكليف الشركة الوطنية للمقاولات "إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" بتنفيذ مشروع رصف طريق نصر الله وصولًا إلى قرية العشي بمدينة الزينية شمال الأقصر.

وأوضح أسعد، أنه في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تم التوجيه باستكمال رصف بقية طريق نصر الله وصولًا إلى قرية العشي ورفع كفاءته، بعد أن تم الانتهاء من رصف 2.5 كيلو متر من الطريق، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر قام بتوفير دعم مالي إضافي عن خطة مركز الزينية للانتهاء من رصف ورفع كفاءة الطريق.

وأضاف مصطفى، أن محافظ الأقصر، وجه تعليماته للعقيد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية لاستدعاء كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالزينية لعقد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو الجاري، والذي انتهى إلى إلزام الشركات المنفذة بالتوصيلات المنزلية وتوصيل الشوارع الفرعية على الخط الرئيسي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل على أن تنتهي الأعمال في 10 يونيو 2020.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على أن تتم جميع الأعمال بالتزامن مع انتهاء أعمال محطة المعالجة الرئيسية لمشروع الصرف الصحي بالزينية، تمهيدًا لاستكمال باقي أعمال رصف الطريق الداخلي لمدينة الزينية، لافتًا إلى أن تباطؤ الشركات في التنفيذ سيتم التعامل معه بكل حسم.