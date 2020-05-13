فيديو.. مدينة الأمل بالمنوفية تستقبل العائدين من الخارج للحجر الصحي

استعرضت جامعة المنوفية، في فيديو لها، لحظة استقبال الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، الفوج الأول والثاني من العائدين من الخارج، وبلغ عددهم 352 مواطنا، قادمين من دولة الكويت، وتسكينهم بمدينة الأمل لمدة 14 يوما، مدة الحجر الصحي، وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تجتاح دول العالم.

وظهر في الفيديو، لافتات عّلت مدينة الأمل ترحيب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بأبناء الوطن العائدين من الخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استعرض الفيديو، لحظة دخول الأتوبيسات التي استقلها العائدين من الخارج لمدينة الأمل.

واطمأن رئيس الجامعة، على وصول الفوج واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير، لكل المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري لهم، للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وسلمهم كمامات ومحاليل تعقيم، وهدايا ترحابية مصحف وسجادة صلاة.

كما تابع رئيس الجامعة، تسكينهم بالغرف التى تم تعقيمها، والتأكد من توفير كل سبل الإقامة، وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كل سبل الراحة، طبقا للمواصفات الصحية، حفاظا على سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية، بتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.