جامعة المنوفية تجري مقابلات المتقدمين لمنصب عميد معهد الكبد القومي

أجرت اليوم، اللجنة التى يرأسها الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وتضم فى عضويتها الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشعراوي رئيس قسم الطب المعملي بمعهد الكبد القومي، والدكتور عصام محمد صلاح الدين أستاذ جراحة الكبد، مقابلات مع المتقدمين لمنصب عميد معهد الكبد القومي.

تضم قائمة المتقدمين لمنصب العميد الدكتور هشام محمد عبد الدايم أستاذ الجراحة والعميد الحالي، والدكتورعصام على الشيمي أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد عقل فؤاد أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور أسامه حجازي أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، والدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .