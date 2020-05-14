مستشفى مصر للطيران يواصل إجراءاته الاحترازية للحد من انتشار كورونا

نظم مستشفى مصر للطيران، حملة تطهير وتعقيم كامل للمستشفى، من غرف المرضى والرعايات والعمليات والأماكن الإدارية والمداخل والمخارج، بصفة دورية ثلاث مرات يوميا، تحت إشراف قسم مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية، لضمان حماية المرضى والفريق الطبى، وذلك استمرارا للإجراءات التي يتخذها المستشفى لمواجهة فيروس كورونا Covid-19، وفي إطار سلسلة من السياسات للحفاظ على سلامة العاملين، والمترددين عليه.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى، أنه منذ بداية ظهور المرض، تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة الوضع أولا بأول، وكذلك تم توفير كميات كبيرة من مستلزمات الحماية الشخصية من ماسك وجاون وجوانتى ومطهرات اليد، لاستخدامها لحماية الفريق الطبي والمرضى.

وكشفت إدارة المستشفى، أنها تتبع كامل تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لترصد الحالات المشتبه بها، وتحويلها إلى مستشفيات الحميات.

وفي إطار رفع حالة الاستعداد لمواجهة المرض، تم وضع خطة متكاملة للتعامل من حيث تحديد أماكن محددة للعزل، مع تحديد وتدريب أطقم طبية من مختلف التخصصات، كذلك تجهيز الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، للتعامل مع الحالات المرضية.