الحلقة 20 من لعبة النسيان.. مصور مجهول يهدد رقية بصورهما القديمة

مفاجأة جديدة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل لعبة النسيان، بحدوث مواجهة مباشرة للمرة الأولى بين رقية (دينا الشربيني)، وباسل الزارو الذي يطاردها.

وتوالت الأحداث، بابتزاز باسل الزارو لرقية داخل منزله، بعد إرساله لعنوانه الخاص لها، بنشر صورهما القديمة سويًا، إذا لم تقيم علاقة معه، لترفض رقية، وتحطم زجاجة فوق رأسه.

ومن ثم يستمر الزارو في تهديد رقية، بنشر صورهما القديمة على مواقع الإنترنت، حيث تحاول رقية تذكر ما وقع بينهما في الماضي.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض المسلسل على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.