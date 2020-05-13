الحلقة 19 من لعبة النسيان: رقية تبحث عن سر صورتها الغامضة

بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل لعبة النسيان، ببدء رقية (دينا الشربيني) في البحث حول حقيقة صورتها الغامضة التي جمعتها مع الفنان باسم الزارو.

وخلال الحلقة، اتجهت رقية لطبيبتها بهيرة (إنجي المقدم) لتسألها عن حقيقة هذا الشخص الغامض الذي يؤدي دوره باسم الزارو، لكن الأخيرة أنكرت معرفته، على الرغم من أنها أخبرت رقية من قبل بأنها تعلم عنها كل شيء.

فيما اتجهت رقية بعد ذلك إلى الطبيب محمد عبدالسلام أحد عملاء شركة الشيال، لتسأله عن سبب تواجدها في الغردقة من قبل، لكنه أنكر معرفته بها.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض المسلسل على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء. ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.