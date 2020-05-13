عاجل.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر وتركيا طرف رئيسي

أكد فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

وقال "آل ثاني" في تغريدة نشرها عبر حسابه بتوتير: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل 2.8 مليار دولار". وفقا لما أوردته صحيفة سبق السعودية.

ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في قطر. وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

من جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.