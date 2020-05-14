اليوم .. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأكد البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة أجل 182 يوما.

وتستدين الحكومة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية، أكبر المشترين له.

وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وكانت الوزارة، الخميس الماضى، أصدرت أذون خزانة بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة 357 يوما، بقيمة 10.5 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.23%، بجانب إصدار أذون خزانة أجل 182 يوما، بقيمة 10 مليارات بمتوسط أسعار فائدة 12.18%.

وبلغ قيمة جملة ما جمعته الحكومة، منذ بداية شهر إبريل الماضي، نحو 55 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة آجال 364 و182 و91 و273 يوما، بمتوسط أسعار فائدة تتراوح بين 12.54% و12.99% على التوالي.