التعليم العالي: شكاوى المعزولين في المدن الجامعية لا تتجاوز 1%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إن الدولة استقبلت أكثر من 6 آلاف عائد مصريًا من الخارج مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك أماكن أكثر مخصصة كحجر صحي للعائدين حال زيادة عددهم فيما بعد.

وأوضح أن المعترضين على سوء الخدمات بالمدن الجامعية المقدمة لهم لا يتعدوا نسبة الـ1%، ويتم التعامل مع شكواهم بشكل فوري: "الوضع استثنائي وليس عاديًا، ونتعامل مع أوجه القصور بشكل فوري".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة العائدين الذين تم حصرهم من قبل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات المصرية بالدول، مخصص لهم أماكن سيقضون فيه الحجر الصحي بالمدن الجامعية، موضحًا أن كل مدينة من مدن الطلبة بها فريق طبي يقوم بفحص العائدين بشكل دوري: "بنقيس الحرارة من مرتين لـ3 يوميًا، بالإضافة لمتابعة من يشكو من مشاكل صحية".

وأكد ظهور عدد من مصابي فيروس كورونا بين العائدين، وأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لنقلهم إلى مستشفيات العزل وعلاجهم.