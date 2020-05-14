وزير النقل عن زيارته لمحطة الشهداء: "مش هنبطل المترو ومش هنقفل"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه كان في اجتماع مجلس الوزراء وبلغه أحد المعاونين بصورة زحام في المترو في محطة سعد زغلول، وهي محطة تغطي منطقة مليئة بالوزرات ومعظم الوزارات في هذه المنطقة والموظفين تخرج في وقت واحد من عملها مما يسبب التكدس.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه توقع أيضا زحام كبير بالمحطات وخصوصا الشهداء، لأنها المحطة الرئيسية في المترو وعلى الفور ترك العمل في المكتب وذهب بشكل مفاجئ محطة رمسيس.

وتابع أنه بالرغم من أن القائمين على المحطة يقومون بجهد كبير جدا لكن كان هناك تكدس بدأ من الساعة الرابعة وخمس دقائق حتى الساعة الخامسة وخمس دقائق.

وواصل أن منافذ التذاكر شهدت تكدسا كبيرا جدا، وتدخل القائمون على العمل لتنظيم الصفوف ليكون هناك تباعد متر على الأقل بين كل شخص، لافتا "حسيت بوعي المصريين والناس بتتفاعل معانا".

وأشار إلى أن مرفق المترو نقل مليون و2 من عشرة وهو أعلى رقم في شهر رمضان، ومتوقع بكرة يكون أعلى".

واستكمل الوزير: "على طول شغلنا القطارات يدوي، وزمن التقاطر لايتعدى دقيقتان، وبدأت الكثافات تقل، ووزعنا كمامات على كل الركاب، وقمنا برش المعقمات والمطهرات والناس تفاعلو معانا وساعدونا السيدات كانو بيحطو طرحهم على الأنف والفم وحلينا الأزمة وبكرة مايكونش في تكدس زي اللي حصل النهاردة".

واستطرد الوزير:"مش هنبطل المترو ومش هنقفل ولازم الأهالي يساعدونا وهنزود التعقيم والتطهير والكمامات والقطارات".