ضبط 21 سيارة بكورنيش المنصورة لمخالفة سائقيها قرار حظر التجمعات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة، لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ولاحظت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية، أثناء مرورها لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة، تجمعًا لعدد من المواطنين، وإعدادهم لإفطار جماعي.

وتمكنت القوات من ضبط 21 سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات، وتم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات وصرفهم فى الحال، لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.