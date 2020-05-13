محافظ كفر الشيخ: إجراءات ضد المخالفين لقرار حظر التجوال ليلا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لحظر التجوال ليلاً، مشيراً إلى تواجد قوات الشرطة بمداخل ومخارج المحافظة في الأكمنة الثابتة، فضلا عن تسيير أكمنة متحركة للشوارع والميادين المختلفة لضمان التزام الأهالي بقرار حظر التجوال.

قال محافظ الاقليم، فى بيان له مساء اليوم الأربعاء، إنه تابع انتظام حظر التجول ليلاً، ومدى التزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الـ 50 على التوالي، من الـ 9 مساءً حتى الـ6 صباحًا، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أشاد نور الدين، بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة والتنسيق مع رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.