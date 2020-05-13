تجديد حبس المحامي المتهم بـ"دهس" ضابط شرطة وخرق حظر التجوال بالمنصورة

قررت محكمة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم تجديد حبس محامي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعديه على ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته، مما نتج عنه عدة إصابات بجسمه، ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال.

حضر الجلسة العشرات من المحامين الذين أعلنوا تضامنهم مع زميلهم، وشكلوا لجنة للدفاع عنه مكونة من محد الغمري، نقيب محامين جنوب الدقهلية، ومحب المكاوي ونبيل عبدالسلام، عضوا النقابة العامة، وحاتم شوقي، وكيل النقابة.

وطالب محامو الدفاع الإفراج عن زميلهم وسردوا ما حدث في الواقعة، وأن ما حدث للضابط هو إصابة خطأ، كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.

جر نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض .

شكل مدير المباحث فريق بحث وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة وتم ضبط المحامي ويدعى "محمد عبد المولى جاب الله، 44 سنة، محامى حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط "كريم محمد عرفه، معاون مباحث قسم أول المنصورة والذى تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة ، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام .

وأكد شهود العيان، أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محامي ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنيه، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يتسثني المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بتلفونه المحمول وهو يهدد الكمين بمحاسباتهم علي سحب رخصه .

وأوضح شهود العيان أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي تم تصويره، و وفوجئ بركوب المحامي لسيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.

ومن جانبه نفى المحامي الواقعة مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه لكارنيه المحاماة، وأنه أصيب بكدمة في صدره وقطع قميصه بعد أن حاول الضابط إخراجه من السيارة.

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو صادم، أثناء هروب المحامي بسيارته من الكمين مما تسبب في إصابات بالضابط، وجاء بالفيديو سيارة تسير بسرعة جنونية، وبعد مسافة ظهر شخص يسقط أسفلها فيما جري شخصين في محاولة لإنقاذه.

وأظهرت كاميرا مراقبة أخرى، الكمين وهو يقف في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وسيارة تقف علي مقربة منه، ثم ركبها شخص، وحاول آخر إيقافه "ضابط الشرطة"، والذي حاول مطاردته، فركب علي مقدمة السيارة، إلا أن المقطع الأول أظهر سقوطه أسفل السيارة وهروب السائق بها.