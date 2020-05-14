وزير النقل عن كوبري ترعة الزمر: مالهوش حل هندسي تاني.. مينفعش غير كده

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على أزمة كوبري ترعة الزمر، موضحًا أن الكوبري ليس تابعًا لوزارة النقل، ولكنه ضمن مشروعات الإسكان.

وذكر وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤلتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن "كوبري ترعة الزمر من خلال خبرتي هو محور أعلى ترعة الزمر التي تم ردمها، وطوله 8 كيلو، ويربط بين جنوب الجيزة في منطقة المنيب وشمال الجيزة في منطقة بشتيل والوراق وهو محور هام جدًا، وبيربط مناطق كبيرة جدًا ببعضها، كان لازم يتعمل سريع لربط كل هذه الشوارع ببعضها".

وأضاف، "وهنعمل محطة سكك حديد للصعيد، ومنطقة ورش سكة حديد في مثلث بشتيل، والشركات ستبدأ العمل في مثلث بشتيل بعد العيد، والمنطقة ستشهد زحام كبير جدا".

وقال، "وقت ما كنت رئيس الهيئة الهندسية وإحنا بنخطط للمحور ده لقينا المحور لازم يكون 10 حارات رايح وجاي في مناطق، و6 في مناطق، و 8 حارات في بعض المناطق لنقل ملايين الركاب".

وشدد الوزير على أن استفادة المواطنين أولى من أي اعتبارات أخرى، "المحور كان لازم يتعمل بالعرض ده، ولما يأثر على كذا بيت ولا لما يستفاد قرابة المليون راكب يوميًا، سواء كانت البيوت دي شرعية أو غير شرعية، والمحور ميتعملش أكتر من كدا ولو اتعمل سطحي يبقى معملناش حاجة، ولما المحور يشق شارع ويقرب من بيوت بس يفيد الدولة أيهما أولى؟!".

وكشف الوزير أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء والإسكان والتعمير، لدراسة الأمر وهناك لجنة هندسية تقوم بمعاينة المنطقة، "والقرار هيطلع قريب جدًا، ولكن المحور لازم يتعمل كدا، ومينفعش أي إجراء هندسي آخر".