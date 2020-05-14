هبة مجدي تعلق على مشهد تكسير محتويات شقتها بـ"فرصة تانية": "كنت أتمنى أكسر أكتر"

قالت الفنانة هبة مجدي، إن قسوة الدور الذي تلعبه باسم "مريم" وكره عدد كبير من المشاهدين لما قامت به في مشاركتها في مسلسل فرصة ثانية، لم يأت من فراغ، ولكنه جاء نتاجا ما قام به بطل العمل والذي يحمل اسم "دياب" تجاهها خلال الحلقات الأولي: "أي وحدة مكان مريم يإما هتدخل في أزمة نفسية، وده أنا شوفته في الحقيقة، أو تتحول وتكسر في الشقة".

وأضافت "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وأثناء تصويرها لمشهد تكسير محتويات الشقة كانت تتمني تكسير أكثر مما قامت بتكسيره: "كان متاح قدامي بس الفازات اللي مسكتها وكسرتها عليه، ومريم أثرت فيا جدا"، موضحه أن تركيز الممثل في الشخصية ومذاكرة الدور جيدا ينتج بالنهاية عمل درامي قوى بسبب الاستمتاع بالدور في ذلك العمل.