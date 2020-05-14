وزير النقل عن كوبري الزمر: البلد ليها حق ومش هنبص لعمارة ونهمل مشروع قومي

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على أزمة كوبري ترعة الزمر، قائلا: "البيوت دي لو ملتزمة بخط التنظيم هتستمر، ولو مش ملتزمة بخط التنظيم هتتشال، وبنقول لكل صاحب شقة مطلة على الكوبري من وجهة نظري لو عاوز شقة بدل شقتك، سننقلك في مكان آخر أكثر أمانا، ولكن اللي عاوز يستمر هو حر".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" قائلا :"صاحب القرار هي اللجنة الهندسية التي تعاين المنطقة، ولكن الكوبري لازم يتعمل كدا، ومفيش بديل غير ده، ولو عاوزين نخطط صح لبلدنا، مش هنبص لعمارة ولا اتنين، ونهمل منطقة ومحافظة ومشروع قومي، ولازم كله يساعد ويستجيب لنداء العقل".

وتابع الوزير: "اللي بيحصل ده كنا عارفينه ومخططين ليه، وشايفينه، والدولة ليها حق وبتخطط صح".