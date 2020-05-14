البنك المركزي: قرض البنك الدولي لن يؤثر على الأسعار لدى المواطنين

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة المصرية لديها احتياطات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهذا يُعد معدل أعلى من المتوسطات الدولية والعالمية.

وأوضح "أبو النجا"، استخدام 8 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منذ انتشار الفيروس حتى الآن.

وأضاف "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تطلعت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل وباء فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، وأن التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون اشتراطات، وليس له أي تأثير على المواطن.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه لن يكون هناك ضغوط على الأسعار بسبب قرض صندوق النقد الدولي، كون مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتحسن المؤشرات المالية، كما أنها أصبحت سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية الخارجية، فضلًا عن أن لديها مخزون من الاحتياطات ساعدها في استقرار الأسواق.