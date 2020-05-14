وزير النقل: 480 مليون جنيه تهرب من دفع تذاكر السكة الحديد كانت تُهدر

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه تلقى رسالة منذ يومين تتضمن الإبلاغ عن كمسري كان سيتسبب في حادث مشابه لحادث شهيد التذكرة، "لقيته بيقولي الكمسري كان هيكرر حادث شهيد التذكرة والراكب قاله مفيش معايا فلوس أنا معايا 20 جنيه".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤلتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "أنا حاليا بدور على الكمسري ده علشان أديله مكافئة بيجيب حق السكة الحديد وبيمنع التهرب، وبيأدي واجبه ولما راكب VIP يقوله مش معايا غير 20 جنيه بس، أنا بدور على الكمثري وهجيبه وهديله مكافأة، لأنه بيعمل العمل اللي أنا مصمم أعمله، ده حق مصر علينا".

وكشف الوزير: "قللنا الناس اللي بتزوغ من دفع التذاكر من 70 لـ80 %، وإيراد الشباك زاد 150%، بالإضافة لتحصيل حوالي 40 مليون جنيه شهريًا غرامات من ركاب القطر بدون تذاكر، إضافة لاجراءات قوية جدا بالسكة الحديد، وتعاقدنا مع شركات عالمية لتزويد المحطات بماكينات تذاكر تمنع دخول المواطنين من غير حاملي التذاكر، "إحنا بنعمل حجز من التليفون وشبابيك البريد واللي معاه تذكرة أو كارت أو بار كود هيعدي".

وأشار الوزير إلى أن حوالي 480 مليون جنيه كانت تُهدر من بند واحد في السكة الحديد هو التهرب من التذاكر، لافتًا إلى أن الجراجات والمحلات والكافتريات كانت تهدر 1.1 مليار دولار ومثلهم إعلانات، "بنظم الإيرادات وبنزود الدخل من الإعلانات وغيره، وبعد ذلك نتحدث عن ارتفاع أسعار التذاكر أو تثبيتها".

وشدد الوزير على أن البسطاء والموظفين ممن يستقلون القطارات لن ترتفع تذاكرهم، موضحًا "تعاقدنا على 1300 عربية من روسيا والمجر على 3 دفعات قبل 30 يونيو ونظرا لتباطئ التصنيع بسبب فيروس كورونا".