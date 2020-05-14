رغم وصفه بأسبوع الذروة.. تراجع في المعدلات اليومية لمصابي كورونا بمصر

رغم وصف الخبراء للأسبوع الجاري بـ"أسبوع الذروة" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا في مصر، إلا أنه شهد تراجعًا واضحًا في المعدل اليومي للإصابات، بحسب الأرقام المعلنة والصادرة من وزارة الصحة المصرية.

دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، قال إن مصر وصلت مرحلة ذروة انتشار الفيروس هذا الأسبوع، كما أكد ذلك أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح.

وبمرور خمس أيام من "أسبوع الذروة" في مصر، نستعرض الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة، فيما يتعلق بمعدلات انتشار الفيروس في البلاد:

تراجع في معدلات الإصابة اليومية بكورونا بمصر

شهد يوم السبت الماضي وبداية الأسبوع الجاري، تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث اقتربت مصر وقتها من كسر حاجز الـ500 إصابة يوميًا، إلا أن المعدل اليومي بدأ في التراجع بعد ذلك.

يوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع أقل 52 من اليوم الذي سبقه.

وشهد الاثنين، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، حيث بدأت المعدلات اليوم في التراجع بشكل كبير.

أما الثلاثاء الماضي، لم يشهد تراجعًا في أرقام الحالات الجديدة عن اليوم الذي سبقه، لكنه شهد تسجيل 347 حالة جديدة، أي بواقع زيادة حالة وحيدة عن يوم الاثنين.

أمس الأربعاء، شهد تراجعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 338 حالة جديدة بفيروس كورونا، بواقع أقل 9 حالات عن اليوم الذي سبقه.