نائب محافظ البنك المركزي يكشف أوجه صرف قرض النقد الدولي

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير، موضحًا أن ما شهده العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، جعل البنك المركزي يتحرك سريعًا لمواجهة الأزمة واستيعاب أي صدمة نتيجة لتداعيات تلك الأزمة.

وأضاف "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن البنك المركزي وضع حساب لأي أزمة تموينية خلال الفترة المقبلة وهذا المنهج الذي نعمل به هو استباق الأحداث، فتم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق، على أن توجه للقطاعات المنتجة في الدولة.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى قرض صندوق النقد الدولي بدون شروط ولن يؤثر نهائيًا على المواطن المصري، كما أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشكل كامل، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية تراعي آخر المستجدات ولديها نظرة مستقبلية للأحداث بشكل كبير.

وأوضح أن أوجه الصرف الخاص بقرض صندوق النقد الدولي ستكون مركزة على القطاع الصحي، والفئات الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن التفاوض مع صندوق النقد كان من منطلق قوة بعد الثقة الكبيرة التي وجدها الصندوق في قوة الاقتصاد المصري.