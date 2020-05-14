تخاريف أحد الموالين لأردوغان: بإمكاننا استعادة ليبيا إذا رفعنا قضية دولية

يبجو أن هذيان الصحفيين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن ينتهي، حيث ذكر حاجي يقيشيقلي، والذي يعمل في قناة "العقد الجديد" التابعة لتيار الإسلام السياسي التركي، إن تركيا بإمكانها استعادة أراضي كانت تابعة لها، إذا حركت دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.

وقال "يقيشيقلي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "خبر رائع للعالم التركي" موضحًا أن 100 جمعية تركية متخصصة في القانون الدولي أكدت أن تركيا بإمكانها استعادة جزيرة كريت و12 جزيرة يونانية ووليبيا والموصل وكركوك والقرم وغرب تراقيا، وذلك إذا رفعت قضية أمام المحاكم الدولية، وبسهولة تامة تستعيد تركيا هذه الأراضي التابعة لها إلى حضن الأم.

https://twitter.com/haciykk/status/1260568914481856513?s=09