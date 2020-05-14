رئيس اتصالات البرلمان: القليوبية تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه لا صحة لما نشر أمس، من بعض الشائعات على السوشيال ميديا، بإصابة 5 عمال بإحدى شركات القليوبية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة سجلت ظهور 20 إصابة نتيجة جديدة تحاليلهم إيجابية.

وأوضح بدوي، في بيانه على "فيس بوك"، أن الحالات الجديدة، حالتين بمركز بنها لسيدة 56 سنة مرصفا، وعامل 31 سنة بقرية كفر الحمام، و3 حالات بمركز طوخ لمهندس مدني 34 سنة شبرا هارس، وطالبة 16سنة السفانية، وسيدة 79 سنة أجهور الكبرى مركز طوخ.

وأضاف أن هناك حالتين بشبين القناطر، لربة منزل 35 سنة طحانوب، وبائع خضار مقيم العطارة شبين القناطر، وحالة لربة منزل 44 سنة ميت نما مركز قليوب، و4 حالات بمدينة الخصوص، لعامل 42 سنة، حوض السعادة، وسيدة 68 سنة شارع أبوشادي، وموظف وربة منزل الخصوص.

ولفت إلى وجود 3 حالات، لموظف 73 سنة بالمعاش، مقيم كفر حمزة، وسيدة 48 سنة الخانكة، وعامل 39 سنة القلج مركز الخانكة، وحالتين لربة منزل 34 سنة، وعامل 45 سنة منشية عبدالمنعم رياض شبرا، و3 حالات لربة منزل عزبة مراد شبرا، وموظف حارة عبدالمغني شبرا تاني، وعامل وسيدة داير الناحية بهتيم تاني شبرا.