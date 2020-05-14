بيومي فؤاد يواصل تصوير "رجالة البيت" داخل ستوديو مصر

يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في مسلسل "رجالة البيت"، اليوم، داخل ستوديو مصر، حيث تجمعه مشاهد بكل من أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو.

وأوشك "فؤاد" علي الانتهاء من تصوير دوره، حيث يتبقي له 4 أيام للانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل.وكان الفنان بيومي فؤاد قد نفى وصفه لـ "رجالة البيت" بأي ألفاظ سلبية، حسبما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكداً في بيان صادر منه أنه تلقى اتصالات وإشادات من جمهور، اعتبر المسلسل يتمتع بالكوميديا الخفيفة التي يمكن متابعتها دون التركيز في الخطوط الدرامية.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.