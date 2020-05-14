سيناريست خيانة عهد: تأكدت من نجاح المسلسل بعد حلقة 14.. وكورونا عطلنا

سباق دراما رمضان هذا العام يشهد منافسة شرسة، وتمتلئ الساحة بنجوم كُثر، لمع منهم أبطال مسلسل خيانة عهد، الذي تلعب بطولته الفنانة يسرا، بمشاركة عدد كبير من الممثلين، ويقدم حكاية جذبت ملايين الناس، في مصر والوطن العربي.

حكاية "خيانة عهد"، تدور حول سيدة ثرية تمتلك مصنعًا للملابس، تُحاك ضدها مؤامرة فظيعة من أقرب اﻷقربين لها، تخسر بسببها ابنها الوحيد، وتحاول أن تنتقم ممن تسبب في ذلك.

الكاتب والسيناريست محمد أبو السعد، كاتب سيناريو وحوار "خيانة عهد"، يقول لـ"الوطن"، إن ردود الفعل عظيمة جدا، ولم يكن يتوقع أن تحدث كل هذه الضجة، مضيفا "تقريبا مصر والوطن العربي كله يتابع المسلسل، ودا اللي عرفناه، على الرغم من أنه يكون من الصعب أن نعرف كل ردود الفعل، لكن حاولنا أن نستكشف آراء الناس المحيطة بنا، ووجدنا أن المسلسل تخطى هذا النطاق، وأن ردود الفعل قوية".

ويضيف سيناريست المسلسل: "نحن دائما نسعى للنجاح، وأي مسلسل أو عمل ننفذه، نسعى إلى أن ينجح ويكون جيدا ويترك علامة لنتشرف به، وأيضا ينال إعجاب الناس ويحقق صدى"، متابعا: "التوفيق دا بتاع ربنا، لما ربنا بيأذن يكلل مجهودك بالنجاح بيعمل كدا، وإحنا اشتغلنا وعشان كدا ربنا كافئنا".

سيناريست "خيانة عهد": العمل مع يسرا أجمل شيء حدث في حياتي

من أكثر الحلقات المؤثرة والناجحة في المسلسل، هي الحلقة 14، وهي أيضا أكبر مؤشر يثبت لصناع العمل أنه نجح، إذ يرى محمد أبو السعد "الحلقة التي شهدت موت هشام، هي أكتر حلقة شعرنا بعدها بوجود الصدى ورد الفعل، وعلى الرغم من أنه منذ البداية نتابع ردود فعل جيدة، مثلا على شخصية فرح، التي تؤديها حلا شيحا، وطريقة تعاملها مع عهد، فإن ما حدث بعد هذه الحلقة تحديدا، فاق توقعاتنا وجعلنا ندرك أننا تفوقنا".

يصف أبو السعد العمل مع الفنانة يسرا، بأنه "أجمل ما حدث له في حياته"، مضيفا: "هي إنسانة وراقية جدا في تعاملها، تتعامل بذوق ولطف شديد ودمها خفيف ولطيفة، ومنذ المقابلة الأولى تشعر أنكم أصدقاء".

وأوضح أن يسرا فنانة كبيرة جدا، تدرس كل تفاصيل الشخصية وأفعالها، وهذا بالطبع شيء رائع، ويرى أنه من أهم أسباب النجاح والنجومية، أنها تستمع إلى الملاحظات وتسأل وتعرف وتقتنع وتتجاوب، ولديها استعداد لأي كلام أو ملاحظات، وهذه صفة غير موجودة لدى كثير من الممثلين.

أبو السعد: الرسالة الرئيسية للمسلسل هي "مش كل اللي بيبتسموا في وشك بيحبوك"

أما عن التعاون بين فريق الكتابة، الذي ضم كل من وليد أبو المجد وأمين جميل، يقول أبو السعد أنه "كان جميلا، وهذه ليست أول مرة نتعاون فيها أنا وأمين ووليد، ولن تكون أخر مرة، ونفهم بعضنا البعض جيدا، ونعرف كيف نتعامل مع بعضنا البعض ونتفاهم، وما يؤثر إيجابا في علاقتنا في العمل أننا أصدقاء في الأساس، وفي الغالب الكيميا بين من يتعاونون في الكتابة تظهر على الورق".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في مشاكل كثيرة طالت مجالات الحياة كل، وبالبطع لم تنج صناعة الدراما منها، وعلى وجه التحديد مسلسل "خيانة عهد"، ويقول محمد أبو السعد أن "كورونا سبب لنا أكثر من مشكلة، توقفنا فترة بسببها، ولكن عوضنا ذلك، وما نزال نعمل ونصور باقي مشاهد المسلسل حتى الآن بسبب هذه الأزمة، أما عن الترتيبات والإجراءات الاحترازية، فشركة العدل المنتجة لم يبخلوا أن يهتموا من الجميع ويأمنوهم بالكمامات وأدوات النظافة الشخصية، وأيضا تعقيم مواقع التصوير".

محمد أبو السعد: بيومي فؤاد قدم دورا جديدا في "خيانة عهد"

ومن ناحية الكتابة، أشار السيناريست محمد أبو السعد إلى أن "أزمة كورونا، جعلتنا نراعي في الحلقات التي كُتبت مؤخرا ألا تكون المشاهد بها عدد كبير من الممثلين أو المجاميع، وأيضا ألا يقترب الأشخاص من بعضهم، وألا تحتوي المشاهد على قبلات أو أحضان حتى يكون الأمر آمن أكثر بالنسبة للممثلين".

يقدم مسلسل خيانة عهد للمشاهدين، رسالة مهمة، قال أبو السعد إنها تتكون من شقين، الأول أنه ليس كل من يبتسم أو يضحك في وجهك يحيك بجد، بل هناك أشخاص يبتسمون لك في الظاهر ويؤذونك في الباطن، أما الثاني هو رسالة موجهه للشخص السئ بأن يرى نفسه ويواجهها بالشخصيات غير السوية الموجودة في المسلسل، وأن من يفعل مثل هؤلاء ولديه نفس الأفكار يجب أن يصلح من نفسه حتى لا تكون نهايته سيئة مثل أبطال العمل.

وأثنى محمد أبو السعد، على الفنان بيومي فؤاد، الذي شارك في بطولة المسلسل، إذ شدد على أنه "لعب دورا جديدا تماما لم يلعبه من قبل، وهذا ما أردناه ككتاب، أن نضع بيومي في قالب جديد، وبالطبع أبدع فيه".