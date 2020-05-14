إنشاء مصنع ثلج وشبكة حريق بميناء الصيد في مدينة طور سيناء

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جار إعداد الرسومات التنفيذية والإنشائية والمعمارية والمقايسة الكروكية، الخاصة بمصنع الثلج بميناء الصيد بمدينة الطور، لبدء تنفيذ المصنع، بمعرفة الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميناء الصيد.

وأكد المحافظ، أنه جرى التأكيد على هيئة الثروة السمكية وهيئة مواني البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من اعتماد الرسومات الخاصة بشبكة الحريق المقدمة من الجهة المنفذة للمرحلة الأولى من تطوير ميناء الصيد، والمعتمدة من استشاري الإدارة العامة للحماية المدنية.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه التقى مع الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، للوقوف على آخر موقف، لأعمال التطوير التي جرت بميناء الصيد البحري.