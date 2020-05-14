بسمة وهبة عن انهيار الاقتصاد القطري: "اللي بييجي على مصر ربنا بيفضحه"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا لاذعًا على النظام القطري بسبب جرائمه في حق العمالة الوافدة، ما أدي لانتشارهم في الشوارع بشكل مأساوي وغير آدمي، في شهر رمضان، مستعرضه تقارير بعض الصحف الأجنبية، التي ترصد الأوضاع السيئة للعمالة في قطر.

وأضافت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على فضائية "Extra news"، أن الأمر وصل بالعمالة، لتسول الأكل من الجمعيات الخيرية هناك، واصفه هذا الأمر بالفضيحة الإنسانية"، في الوقت البذي تشيد الصحف والمنظمات الدولية بمصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والجهود المبذولة لحماية مواطنيها وعودتهم من الخارج، على الجانب الآخر، نجد أن قطر بحكامها مفضوحين بكل مكان، بسبب الفيروس وتسريح العمال.

وتابعت: "مفيش حد جه على مصر في يوم من الأيام، إلا وربنا انتقم منه وفضحه أمام العالم، ومفيش حد وتجاوز في حقنا، إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل كيده في نحره.. الوضع الاقتصادي في قطر شديد الخطورة، بسب بأزمة الغاز العالمية، وهناك مخاطر كبيرة على المستوى البعيد، وأمام خطر اقتصادي كبير".