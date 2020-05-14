جومانا مراد: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في أحداث "خيانة عهد"

أوضحت الفنانة جومانا مراد، أن الحلقات المتبقية من مسلسل "خيانة عهد"، بطولة الفنانة يسرا، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، ضمن السباق الرمضاني الحالي، سيتضمن مفاجآت غير متوقعة، وأحداث درامية متغيرة، ستتسبب في توتر المشاهدين، "مفاجآت كثيرة ستحدث بالمسلسل، محدش هيتوقع ده يحصل، هتشوفوا حاجات حلوة فيها توتر كتير".

وأضافت "مراد"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هناك حالة من الحب والتقدير الشديد بينها وبين الفنانة القديرة يسرا، " فيه كيمياء فظيعة بيني وبين يسرا، هي أستاذة كبيرة، ووشها حلو على كل من يشاركها في الأعمال الفنية".

وأوضحت أن يسرا تقوم بالتخفيف عنها خلال مشاهد العنف والتوتر بالمسلسل، "يسرا كانت تحضني في مشاهد العنف التي جمعتني بها"، كما أنها تشعر بالتوتر بشكل مستمر خلال تأدية أعمالها الفنية، إلى الآن، كما لو كانت المرة الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرا، "كل مشهد أعمله بيكون بمثابة أول مشهد في حياتي الفنية، ولذلك أكون متوترة..عندي الإحساس ده دائماً".

وعن دورها الشرير بمسلسل "خيانة عهد"، قالت جومانا مراد ضاحكة: "الكاتب أحمد عادل هو الشيطان، أحنا ممثلين بنأدى الأدوار فقط"، موضحة أن كاتب مسلسل "خيانة عهد"، يراعى الأبعاد النفسية لكل شخصية، وقدم شخصيات المسلسل على الأوراق، كما لو كانت "دم ولحم"، أدوار حية حظيت بإعجاب المشاهدين.

مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.