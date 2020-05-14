تنمية المشروعات: اتفاق مع بنك القاهرة بـ620 مليون جنيه للمرأة والشباب

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ المشروعات متناهية الصغر يكون لها أثر كبير جدا في تحسين الحياة المعيشية لعملائها، موضحة أنّ الفترة الحالية تشهد احتياج متزايد لتقديم الدعم لتلك الشريحة.

وأضافت بدر الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مشروعات الشباب والمرأة، جرى تقديم تمويل سريع لمساعدة المشروعات عامة، متضمنة مشروعات متناهية الصغر في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أنّ جهاز التنمية قدّم عدة مبادرات، على مستوى المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، وجرى التوسع في التمويلات، متابعة: "بناء على ذلك أجريت مفاوضات مع بنك القاهرة، وجرى التوقيع على اتفاق بمبلغ 620 مليون جنيه مقسم على عقدين، الأول بـ500 مليون جنيه مخصص 30% منه للمرأة، و10% للمرأة فوق 35 عاما، و30% للشباب، والعقد الثاني بـ120 مليون جنيه مخصص للمرأة.

ولفتت إلى أنّ شروط قرض المشروعات الصغيرة ميسرة جدا، وهي أن يكون المتقدم لديه أهلية قانونية، وأن يبلغ من العمر 21 عاما، ويكون لديه ضامن ورقم قومي، ومقيم في نفس المحافظة المقرر إقامة المشروع بها.

وأكدت أنّ أغلب المشروعات تقام بالمنازل، إذ تعد المشروعات الصغيرة كثيرة وتتلخص في مشروعات تجارية ومأكولات، لافتة إلى زيادة حجم التمويل إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، وزيادة مدة القرض للعملاء النهائيين لتصبح 24 شهرا بدلا من 12 شهرا، ما يتيح للعميل التسديد في فترة أطول.

وزادت أنّ محافظات الصعيد استحوذت على 53% من عدد عملاء البنك، مؤكدة أنّ القرض متاح لمحافظات مصر كافة، وسيكون متاحا بعد أسبوعين لتحويل إجراءات الدفعة للبنك، إذ يأخذ البنك التمويل على 4 دفعات.