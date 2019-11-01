جهاز تنمية المشروعات يكشف شروط الحصول على التمويل

قال رضا مكي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، إن الوزارة تدعم كافة النماذج الناجحة، التي تمتلك الرغبة في النجاح وإقامة المشروعات الخاصة بهم وتشغيل العمالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن جدية العميل تجعل إدارة الجهاز توافق على منحه القروض: "نتابعه ونزوره على أرض الواقع، وإذا كان النشاط ثابتا ويزيد من تشغيل العمالة فإنه يحصل على تمويل، بل نطلب منه الحصول على تمويل".

من جهتها، تحدثت حنان شعبان، ضيفة البرنامج، وإحدى المستفيدات من الجهاز، عن قصة نجاحها وإقامة مصنع الملابس الخاص بها، قائلةً إنها كانت لديها مشروعها الخاص، الذي كان ضم 7 ماكينات.

وأوضحت أن عدد الماكينات زاد من 7 ليصبح 17، بعد مساعدة الجهاز: "تقدمت بطلب الحصول على قرض، وكل شيء كان سهلًا في التعامل مع جهاز تنمية المشروعات، حيث قدمت دراسة جدوى وحصلت على القرض".