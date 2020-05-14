مدير عيادة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة ينفي وفاته

نفى هاشم القماش، مدير عيادة الدكتور محمد مشالي الشهير إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" في طنطا ما جرى تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا حول وفاة الأخير، لافتا إلى مشالي تواجد في عيادته للكشف على المرضى حتى ساعات المساء، وأنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

من جانبه كرم مجلس الشباب المصري في الغربية، الدكتور محمد مشالي تقديراً لجهده في إعلاء قيم الإنسانية وتقديم الخدمة الطبية بأسعار زهيدة وبالمجان على مدار سنوات طويلة.

وتولى شباب المجلس المصري بحضور الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وهيئة مكتب الدلتا وهيئة مكتب المحافظة، تطوير العيادة الخاصة بالطبيب، بالإضافة إلى تعقيمها وتقديم الأدوات الطبية والمستلزمات اللازمة في الكشف والعلاج.

يأتي ذلك تقديراً لدوره في خدمة الإنسانية وايماناً منهم بقيمة جهوده، مؤكدين أنه نموذج يحتذى به للطبيب الإنسان الذي حاز على تقدير واحترام الملايين في العالم العربي ورفضه لأي مساعدة أو مكافأة وكان آخرها منذ أيام رفضه للعيادة الجديدة ومبلغ مليون جنيه من أحد البرامج الخليجية.