الجسر الجوى الاستثنائي للطيران يسير اليوم 3 رحلات للكويت

تنطلق اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولي، 3 رحلات طيران دولية إلى دولة الكويت لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمت الجسر الجوى الاستثنائي للطيران المدني.

وأعلنت وزارة الطيران المدني أنه من المقرر، أن تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري رحلة إلى الكويت، كما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى الكويت على أن تكون عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم جميعا إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.