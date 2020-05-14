برلماني يقترح ركوب العجل بدلا من السيارات لمنع انتشار كورونا

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن استخدام الدراجات يعد وسيلة التنقل الأكثر أمانا في ظل أزمة كورونا، مطالبا بعودة الاهتمام مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لركوب الدراجات، لضمان احترام التباعد الاجتماعي وتخفيف الضغط على النقل العمومي.

وأضاف، في بيان له، اليوم الخميس، أن الدراجات لها أهمية جديدة لأنها تساعد الناس على العودة للعمل دون المخاطرة بركوب الباصات وعربات المترو والتعرض للعدوى من فيروس كورونا، لتكون أفضل من إرغام الناس على ارتداء أقنعة على الوجه عند ركوب المواصلات العامة.

وأوضح أن توفير دراجة لكل مواطن والحث على المشي سياسة عالمية جديدة لتصليح ما أفسدته كورونا من تأثير سلبي على اللياقة البدنية للمواطنين جراء المكوث في المنزل وللاستمرار أيضاً في تقليل أعداد الركاب في المواصلات العامة لمنع تفشي الوباء حتى بعد فتح المجال العام.