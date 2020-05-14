وكيل "نقل النواب" يطالب بحظر السفر بين المحافظات قبل العيد

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، الدولة بتطبيق إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر، مثلما حدث في عيد شم النسيم، حفاظا على صحة المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح، في بيان له، أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى وهو ما قد يترتبه عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا، ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح، مضيفا أنه بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم يجر الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس وهو ما ترتب عليه زيادة الأعداد.

وطالب النائب بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفتزة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذت في عيد شم النسيم.