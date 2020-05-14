" زراعة الغربية": توريد 92 ألف طن قمح وحصاد 111 فدان

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد 92 ألف و960 طن و582 كيلو قمح لصوامع المحافظة حتي اليوم الخميس، بواقع 1613طن و311 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1099 طن و689 كيلو، والبنك الزراعي 2201 طن و698 كيلو.

وقال إن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده منتصف أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 111 ألف و322 فدان، وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار" عبد الجواد" إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألف و703 فدان.