زراعة الغربية: توريد 76 ألف طن قمح

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عن توريد 76 ألف و674 طن و256 كيلو حتى اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 1805 طن و214 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 15 ألف و560 طن و729كيلو، والبنك 2567 طن و894كيلو.

وأشار عبدالجواد إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 101 ألف و766 فدان، وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 فدانا.