ضبط شخص بحوزته 30 طربة حشيش بغرض الإتجار في سفاجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط شخص يدعى "س. هاشم" 52 سنة، وبحوزته 30 طربة حشيش بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث سفاجا برئاسة المقدم مصطفى عكاشة رئيس المباحث، والملازمان أول محمد الأنصاري، من ضبط أحد الأشخاص ويدعى "س. هاشم" وبحوزته عدد 30 طربة حشيش بغرض الإتجار.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.