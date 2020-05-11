مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلاهما في حادث سيارة بطريق سفاجا - قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين فيما أصيب زوجها وطفلاهما بإصابات متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارتهما الملاكي بطريق (سفاجا- قنا)، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سفاجا المركزي ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع الزوجة وإصابة زوجها وطفلاهما وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة سفاجا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 بطريق (سفاجا- قنا) وأسفر الحادث عن مصرع ناهد. ص، وإصابة زوجها إيهاب. ر، باشتباه كسر في الترقوة اليسرى، وإصابة الطفلين كراس، 4 سنوات، باشتباه نزيف في المخ، يوسف عامين بكدمات متفرقة، وتم تحرير محضر بالحادث.