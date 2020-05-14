صورة بورقيبة تزعج "النهضة".. واعتصام في برلمان تونس

دخل نواب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، احتجاجا على تدخل نواب حركة النهضة لمنع رئيسته من ممارسة مهامها البرلمانية، وتنديدا بالتضييق والاعتداءات الممارسة عليهم بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وسادت، أمس الأربعاء، حالة من الفوضى والتوتر أجواء الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، ما أدى إلى تعطلها، وذلك بعد تدخل نائبة من كتلة حركة النهضة لنزع صورة الزعيم الحبيب بورقيبة، ولافتة تدعو لمساءلة راشد الغنوشي وسحب الثقة منه، من أمام مقعد عبير موسى، وتهجم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على موسى.

وأوضحت موسى في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، أنها أخذت مكانها كرئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان للانطلاق في ممارسة مهامها المتمثلة في مناقشة جملة من المشاريع إلا أن إحدى نائبات كتلة حركة النهضة اعترضت على تواجد صورة بورقيبة وشعار سحب الثقة من الغنوشي من خلال طلبها لنقطة نظام، ليتدخل إثرها نواب النهضة ويصدرون فتوى تفيد بأنه ليس من حقها حمل شعارات ولافتات سياسية.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، تهجم عليها وتوجه لها بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية، مضيفة أنه من غير المعقول أن يتم تهديدها وتعرضها للعنف في كل مرة.

وشدّدت موسى، على أن اعتصام كتلتها داخل قاعة جلسات البرلمان سيتواصل إلى حين عرض مسألة مساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على النواب للتصويت في جلسة عامة، وذلك لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية، مشيرة إلى أن حزبها سيقاطع كذلك أعمال مكتب البرلمان التي وصفتها بـ"المسرحية وعلى مقاس حزب النهضة".

عبير موسى: اتعرض لعنف سياسي من قبل كتلة حركة النهضة

واعتبرت موسى، أنها تتعرض لعنف سياسي من قبل كتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة، كنائبة في البرلمان وكرئيسة حزب معارض، وكذلك كامرأة، واتهمت الغنوشي بالوقوف وراء كل ما يحصل لها ولكتلتها البرلمانية ولحزبها، مضيفة أنه يتحكم في مفاصل البرلمان بطريقة فاشية وبكل دكتاتورية.

وأعلنت موسى خلال الأيام القليلة الماضية أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها، وذلك تزامنا مع مطالبتها بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لتوضيح علاقاته واتصالاته الخارجية مع الإخوان في تركيا وليبيا.

ولطالما شكلت تصريحات النائبة التونسية الشرسة التي تعتبر العدو الأول للإخوان في تونس مادة سجال في البلاد، لاسيما وسط اتهاماتها المتكرر لحركة النهضة بالعمل ضد مصالح البلاد.