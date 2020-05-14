روسيا تسجل 9974 إصابة جديدة بكورونا في تراجع للإصابات لليوم الثالث

سجلت روسيا 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 252 ألفا و245 حالة، وبذلك تتراجع حالات الإصابة لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، بأنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 9974 حالة إصابة بفيروس كورونا في 84 إقليما، بينهم 4049 حالة أي 40.6% بدون أعراض سريرية".

وأضاف البيان أن توزيع الاصابات جاء كالتالي: موسكو 4712 وضواحي موسكو 918 وسانت بطرسبرج 460 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا في روسيا وصل إلى 2305 بعد تسجيل وفاة 93 شخصا.