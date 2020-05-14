خبير اقتصادي: سيكون لمصر حظ كبير في استقبال الاستثمارات الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة فيتش العالمية توقعت استقرار الاقتصاد المصري بناء على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تمت خلال الفترة الماضية وثبات الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية، على شاشة قناة extra news، والدي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن توقعات فيتش للاقتصاد المصري بالمقارنة مع دول شمال أفريقيا يؤكد أن مصر ستصبح في مركز متقدم عن هذه الدول.

وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا مؤخرا في تنويع مناطق الإنتاج وعدم توحيدها في الصين وعدد من الدول خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر سيكون لديها حظ جيد جدا في استقبال الاستثمارات الأجنبية مع توافر المناطق الصناعية المؤهلة الموجودة في عدد من المحافظات.

وأوضح أن معدل النمو الذي توقعته وكالة فيتش للاقتصاد المصري هو أعلى معدل نمو لدولة في شمال أفريقيا والدول البترولية المجاورة، لافتا إلى أن هذا كله يرجع نتيجة للسياسيات المالية والاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "سيكون هناك اتجاه كبير من المستثمرين الذين سينقلوا استثماراتهم من دول شرق أسيا إلى دول أخرى ومنها مصر".