خبير اقتصادي: قانون ضريبة الدخل يحقق العدالة لذوي الدخول المنخفضة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كل فترة تحاول تقديم الدعم لكل فئات وشرائح المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وذلك بهدف تقليل الأعباء المعيشية عليهم.

وأضاف أبو زيد، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الدولة أيضا تحاول أن يكون هناك وفرة في دخول المواطنين ليستطيعوا تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن قانون ضريبة الدخل يهم كل بيت مصري وأنه بعد تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين والموظفين بعد أن شهدت الأجور والمرتبات ارتفاعا في الفترة الماضية أيضا، وذلك لمساعدة المواطنين، موضحا أن قانون ضريبة الدخل يهدف لتحقيق عدالة ضريبية أكثر لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.