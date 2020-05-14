بعد تصريحات رئيسه.. "الأوقاف" تجتمع اليوم لبحث مديونية الزمالك

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، لـ"الوطن" إنه سيجتمع اليوم مع مسؤولي ملف أرض الأوقاف المؤجرة لنادي الزمالك، لبحث وضع تلك الأرض والمديوينة التي يدين بها النادي للهيئة.

جدير بالذكر أن رئيس النادي أعلن، أمس، رفضه سداد الديون المستحقة عليه للوزارة قائلا في فيديو له "اللى ميشفش من الغربال يبقى أعمى لا فيه فلوس اشتراكات ولا إعلانات ولا شركة راعية، مش وقت طلب فلوس".

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك أرض ملعب حلمي زامورا، ويسدد النادي إيجار الأرض، وفقا للوائح الهيئة كما أنه لايجوز إقامة أي كيان جديد على الأرض المنتفع بها قبل موافقتها، ولا يجوز بيع الأرض أو إقامة أي مشروعات عليها قبل الرجوع إليها.

ونشبت أزمة بين نادي الزمالك وهيئة الأوقاف على إثر اتفاق أقدم عليه النادي لتأجير أرض ملعب حلمي زامورا لمدة 40 عاما مقابل 300 مليون جنيه لشركة سعودية لإقامة مول تجاري، لكن هيئة الأوقاف تدخلت وأكدت من قبل عدم قانونية تحرك نادي الزمالك في هذا الاتجاه لأن الأرض مملوكة لها ومؤجرة للنادي.