وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات مياه الشرب بالمحافظة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير، ومشروعات التخطيط العمراني، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، وقيادات من الوزارة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، بعض مطالب المواطنين الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية، كما استعرض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان في المحافظة.​

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والمساندة لجنوب سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ جميع المشروعات التي تحقق التنمية وتخدم المواطنين.

وتقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، ولجميع قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة على جهدهم المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة.