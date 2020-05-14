ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 3451

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم شفاء 188 حالة من المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت بلدية الكويت، أعلنت، أمس الأربعاء، الإغلاق الفوري للبقالات تبيع للجمهور خلال فترة الحظر الشامل إذ يتوجب عليها فقط التوصيل في المنطقة عقب استقبال الطلبات عبر الهاتف أو وسائل التواصل الإلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت البلدية، في بيان صحفي، أن الفرق الرقابية بالمحافظات الست تواصل الكشف على البقالات والأسواق الموازية، للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا للقرار الإداري (رقم 810 لسنة 2020).