كورونا حول العالم: 300 ألف وفاة و4.5 مليون إصابة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات قارب 4.5 مليون حالة، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى قرابة 1.7 مليون حالة.

وأشارت البيانات أيضًا إلى اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة، مع تسجيل الموقع 299 ألف حالة بالفعل قبل إعلان الكثير من الدول عن حصيلتهم اليومية من الوفيات خلال ساعات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة إلى جانب نحو 85 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 271 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة.

وسجلت روسيا نحو 252 ألف إصابة و2305 حالات وفاة، وسجلت المملكة المتحدة ما يقرب من 230 ألف إصابة ونحو 33 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 222 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 929 إصابة و4633 وفاة.