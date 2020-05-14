صور.. فض 3 أسواق عشوائية بمركز قطور لمواجهة كورونا

شن مجلس مدينة قطور، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان، حملة مكبرة وفض سوق الخميس بمدينة قطور وتفرقة الباعة والمواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وتوعية المواطنين من مخاطر التجمعات.

وشدد على التصدي بكل قوة وحزم للأسواق العشوائية، في إطار مواجهة كورونا، والإجراءات التي فرضتها الدولة للقضاء على الفيروس ومواجهة الفيروس، وتمكنت الحملة من فض أسواق سجين الأسبوعي وقرية العتوة الأسبوعي وتفريق المواطنين والباعة ومنع التجمعات.

كما أكد رئيس المركز على عدم إقامة سوق الجمعة للمواشي بمدينة قطور في ظل وجود فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء من منع التجمعات.