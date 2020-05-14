نائبة: مفيش وعي عند المواطن بخطورة اللي احنا فيه.. الناس فوق بعضها

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ فيروس كورونا أصاب العالم كله وسيكون له استمرارية لمدة عام أو اثنين، مقترحة تطبيق حظر كامل خلال فترة عيد الفطر لتجنب خطر زيادة الإصابات.

وأضافت ثابت، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه ما زال لدينا أزمة في وعي المواطنين بشأن التعامل مع فيروس كورونا، معلقة: "مفيش وعي كامل من المواطن بخطورة الموقف اللي إحنا فيه".

وأوضحت أنّ خطورة الموقف تتمثل في أنّ حاملي الفيروس يتسببون في نقل العدوى لأعداد كبيرة من المخالطين لهم، معلقة: "لازم نتعود على اتباع إجراءات الوقاية الكاملة لمواجهة فيروس كورونا".

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنّه يجب أن يكون هناك قانون يلزم المواطنين بارتداء الكمامة، ويكون باللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية توفير الكمامة للمواطن القادر وغير القادر.

ولفتت إلى أنّ المواطنين يتكدسون عند استلام منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، معقبة: "الناس فوق بعضها، والسيستم بيقع، وبيكون في انتظار وازدحام غير طبيعي، وده بينشر الفيروس".